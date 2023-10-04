Эксперт о возвращении Жумагулова в UFC: «Завоевание чемпионского пояса в LFA должно вернуть туда Жалгаса»

Нидерландский эксперт и инсайдер ММА Марсель Дорфф заявил о возможности возвращения казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в UFC.

«Такое могло бы оказаться реальностью. Например, возможные бои в LFA и завоевание там чемпионского пояса должны были бы вернуть Жалгаса в UFC», — заявил эксперт.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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