Президент NAIZA о главном бою на турнире в Ташкенте: «Бой не продлится 5 раундов»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделится своими ожиданиями от главного боя турнира в Ташкенте Самандар Рузматов – Дуглас Пума Оливейра:

«Оба яркие, интересные бойцы. Пума-амбициозный бразилец, который приехал сюда несколько лет назад, с тех пор он не был на родине, потому что хочет привезти пояс. Самандар-сильный боец известного клуба Tobet Top Team, финалист первого командного гран-при Naiza. Я помню, как началось это противостояние в декабре прошлого года, когда Самандар победил и бросил вызов Пуме. И вот, спустя 10 месяцев их бой возглавляет кард турнира в Ташкенте.

Это ударники, поэтому, я думаю, бой не продлится все 5 раундов. Но в любом случае мы будем ждать от них красивой, мощной битвы»

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