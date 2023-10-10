Айдар Махметов про турнир NAIZA в Бишкеке: «Главный бой не оставил никого равнодушным»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов оценил турнир лиги NAIZA в Бишкеке:

«Думаю, главный бой турнира NAIZA 54 в Бишкеке никого не оставил никого равнодушным. 5-раундовое противостояние между местной звездой, кыргызом Каныбеком Жаныбек уулу и украинским проспектом Даниилом Донченко продлился всю отведенную дистанцию, но все зрители буквально стояли на ногах. Начиная с 3-раунда первые ряды наблюдали бой буквально не присаживаясь до конца поединка. Это говорит о большом накале страстей, буре эмоций и той неуемной жажде победы, которую показали оба бойца. Зрители увидели все: переводы в партер, добивания и попытки сабмишенов.

Мне, честно говоря, по бою чуть лучше показался Даниель Донченко. Думаю, что тейкдаун, который он пропустил на последних секундах, повлиял на судей. В целом бой был довольно равный. Даниель мне показался чуть более точным, более хладнокровным и человеком, который больше контролировал октагон в этот день. Но и Жаныбек уулу тоже очень опытный боец, который побывал во многих сражениях, очень хорошо известен в Казахстане. Оба бойца зарекомендовали себя для будущих противостояний, не только в NAIZA, но и в других лигах. Матчмейкеры обязательно должны взять этих бойцов на заметку после таких заруб, потому что именно такие бои дарят людям зрелище и шоу.

Я поздравляю в очередной раз NAIZA FC, лично Нурбека Карабала, моего друга и брата и всю его команду с отлично проведенным турниром в Бишкеке. Свет,звук, комментарии – все соответствовало высокому уровню. С каждым разом NAIZA задает все более высокие стандарты и с точки зрения картинки мало чем уступает ведущим мировым промоушенам»

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