Дастан Амангельды: «Самое главное – победа»

Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды (6-1) рассказал о победе над кыргызстанским файтером Жумгалбеком Жусупакун уулу на турнире Naiza FC:

«Это был претендентский бой для меня. Самое главное — победа! А так, по бою были ошибки, которые нужно исправить»

7 октября на турнире Naiza FC Амангельды выиграл у Жусупакун уулу (4-3) приёмом гильотина в конце второго раунда.

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