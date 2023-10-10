Менеджер Рахмонова о турнире NAIZA в Бишкеке: «Высококлассные бои проходят не только в UFC»

Менеджер многих бойцов UFC, в том числе Шавката Рахмонова, Саят Абдрахманов поделился мнением о главном бое турнира NAIZA в Бишкеке между Каныбеком Жарылгалбек уулу и Даниелем Донченко:

«Оба бойца проявили характер и показали свои технические и тактические умения, что в результате привело к драматическому и очень зрелищному поединку, который, я уверен, был интересен зрителю. Даниель, к сожалению, не показал свой истинный уровень, допустив ряд тактических ошибок и не проявив гибкость по ходу поединка. Но этот бой стал огромным опытом для него. Поражение даст ему еще больший толчок для развития. Он показал, что способен проходить пятираундовую дистанцию, выходить из сложных ситуаций, проявив морально-волевые качества. Что дальше? Это лишь отсрочит нашу цель – попадание в UFC, но эта цель остается. Я всегда говорю, что высококлассные бои проходят не только в UFC, а по всему миру. Лига NAIZA уже не раз демонстрировала, что грамотный матчмейкенг приводит к организации зрелищных боев»

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