Боксерша Сатыбалдинова о провале сборной Казахстана на Азиаде: «Видите, до чего доводит коррупция»

Известная казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова выразила свое мнение о ситуации в женской сборной Казахстана по боксу после неудачного выступления на Азиаде-2023.

«Про мужскую сборную молчу, так как ничего не знаю. Но про женскую могу сказать. Вы вообще видели женскую сборную Казахстана? Ощущение складывается, будто у нас вообще нет боксеров. Вывозят одних и тех же больше десяти лет, а другим – юным, амбициозным, с блеском в глазах не дают боксировать. Почему? Потому что как обычно проталкивают свои. Хотя считаю, что возрастным девушкам-боксерам нужно уходить в профи, если хотят боксировать. В профи хоть в 50 лет боксируй. Но для любительского, повторюсь, нужны молодые, горячие, с огромным желанием.

Знаете, положа руку на сердце, я задала себе вопрос. А вот если бы ты, Аида, была в данный момент в сборной и тоже показывала плачевный результат, как поступила бы ты? Говорю честно, я бы ушла из сборной. Освободила бы место юной девушке-боксеру. Меня бы мучила совесть, что я живу на деньги налогоплательщиков, а результата ноль. Кстати, тем, кто не знает, – спорт в Казахстане спонсируется на Ваши деньги. Вы же платите налоги? Но видите, до чего доводит коррупция!», – написала Аида в социальных сетях.

Спортсмены из Казахстана завоевали на Азиатских играх 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. Это худший результат в истории страны.

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