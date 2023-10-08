Куат Хамитов о результатах Казахстана на Азиаде: «Надо закрыть футбол и полностью отдать деньги туда, где будут золотые медали»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов высказался о неудачном выступлении страны на Азиатских играх-2023 в Китае.

«Вот куда уходят деньги народа. С годами все хуже и хуже! Бокс — вообще 0 золотых», — написал один из болельщиков в социальных сетях.

Хамитов ответил ему: «Поэтому я и говорю: надо закрыть футбол и полностью отдать (деньги) туда, где будут золотые медали».

Напомним, на Азиаде-2023 в Ханчжоу Казахстан показал худший результат за всю историю выступлений страны на турнире. Казахстанские спортсмены смогли выиграть лишь десять золотых медалей и заняли 11-е место в медальном зачете.

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