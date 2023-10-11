Президент Казахстана Токаев недоволен результатами Азиады: «Предстоит провести серьезную работу над ошибками»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял призеров XIX Летних Азиатских игр, прошедших в Китае.

Глава государства поздравил спортсменов с завоеванными медалями. Он напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом – чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

В целом, Токаев остался недоволен результатами.

– Показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками, – сказал глава государства.

Глава государства отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва.

– У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла, – подчеркнул Токаев.

Спортсмены из Казахстана завоевали на Азиатских играх 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. Это худший результат в истории страны.

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