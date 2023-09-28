Жумагулов о дате следующего боя: «Астана, 2 декабря»

Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о ближайшем поединке и дальнейших планах:

«Договорились на 2 декабря, Астана. «Барыс Арена». Касательно соперника — пока тяжело найти. Многие отказываются драться со мной… Пока ещё ищут. Но дату 2 декабря точно утвердили. Подписал ли я контракт с Naiza FC? Это уже когда соперник будет. Сейчас они мне какой контракт отправят?! Просто на один бой мы договорились. По-любому, один бой проведу там. Кстати, американскую визу получил на десять лет. Так что буду дальше покорять Америку, ИншАллах»

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