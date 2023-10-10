Санжар Адилов получил поединок с экс-бойцом RIZIN

17 октября в Абу-Даби состоится турнир лиги UAE Warriors в рамках которого казахстанец Санжар Адилов проведет поединок с экс-бойцом RIZIN японцем Ямато Фуджита.

Это будет третья попытка для Санжара дебютировать в арабской лиге, первые два боя были отменены по вине соперников.

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