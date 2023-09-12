Санжар Адилов о перспективах Алмабаева и Максума в UFC: «За пояс могут подраться»

Казахстанский боец ММА Санжар Адилов оценил перспективы соотечественников Асу Алмабаева и Азата Максума в UFC:

«Асу Алмабаев и Азат Максум не простые ребята, набирают с каждым годом. Видели, как дебютировал Асу. Так что я думаю, что за пояс они могут подраться»

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