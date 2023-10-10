Балауса Муздиман объявила о следующем бое в профи: «Контракт подписан»

Казахстанка Балауса Муздиман в своем инстаграме выступила с анонсом следующего боя:

«Официальный анонс: мой следующий бой пройдёт 23 ноября! Контракт подписали, готовимся»

В последнем бою Муздиман одержала победу над Зухрой Исраиловой единогласным решением судей.

Всего в профи Балауса провела два поединка и в обоих одержала победу.

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