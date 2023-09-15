Жанибек Алимханулы: «К сожалению, в США нет конины»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы признался, что ему не хватает конины в США.

— Все казахи любят конину, но, к сожалению, здесь, в США, конины нет, — сказал Жанибек.

Производство и реализация конины действительно запрещены на территории Соединенных Штатов.

Напомним, что свои тренировки Жанибек Алимханулы проводит в штате Калифорния. Его возвращение на ринг состоится 14 октября в городе Розенберг (штат Техас), он встретится с чемпионом мира IBF из Германии Винченцо Гуальтьери в объединительном бою среднего веса.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»