Жанибек Алимханулы: «К сожалению, в США нет конины»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы признался, что ему не хватает конины в США.

— Все казахи любят конину, но, к сожалению, здесь, в США, конины нет, — сказал Жанибек.

Производство и реализация конины действительно запрещены на территории Соединенных Штатов.

Напомним, что свои тренировки Жанибек Алимханулы проводит в штате Калифорния. Его возвращение на ринг состоится 14 октября в городе Розенберг (штат Техас), он встретится с чемпионом мира IBF из Германии Винченцо Гуальтьери в объединительном бою среднего веса.

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