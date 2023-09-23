Алимханулы: «Я нокаутирую Юбенка с закрытыми глазами»

Теги Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы выразил желание подраться с Крисом Юбенком.

«Сейчас Крис Юбенк занимает первое место в рейтинге WBO.

Я нокаутирую его в первом раунде с закрытыми глазами! Он это знает. Если он согласится драться со мной, этот бой должен будет состояться в Вегасе!

Если я буду драться в Казахстане, на стадионе будет 50 тысяч болельщиков. В Казахстане также есть большие стадионы. Вопрос в том, почему я должен драться в Великобритании? Если он согласится драться со мной, то только в Вегасе или в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке!» – отметил Алимханулы.

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