Куат Хамитов встретился с Жанкошем Тураровым: «Скоро он снова будет биться за титул чемпиона мира WBA»

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов выступил с обращением к чемпиону мира по боксу Жанкошу Турарову.

В публикации на своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал фотографию с Тураровым и оставил следующее описание: «Даст бог, Жанкош скоро снова будет биться за титул чемпиона мира (WBA). Удачи».

Напомним, Тураров является чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии Международной боксерской организации (IBO). Отметим, что в последнем бою казахстанец одержал победу над мексиканцем Алехандро Менезесом.

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