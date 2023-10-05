Куат Хамитов встретился с Жанкошем Тураровым: «Скоро он снова будет биться за титул чемпиона мира WBA»

Теги MMA бокс Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Жанкош Тураров Спорт Казахстана

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов выступил с обращением к чемпиону мира по боксу Жанкошу Турарову.

В публикации на своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал фотографию с Тураровым и оставил следующее описание: «Даст бог, Жанкош скоро снова будет биться за титул чемпиона мира (WBA). Удачи».

Напомним, Тураров является чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии Международной боксерской организации (IBO). Отметим, что в последнем бою казахстанец одержал победу над мексиканцем Алехандро Менезесом.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий