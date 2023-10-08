Актер Арман Конырбаев бросил вызов Хамитову. Куат ответил

Казахстанский актер Арман Конырбаев предложил провести схватку известному бойцу ММА Куату Хамитову в рамках шоу «Онер Барысы», которое пройдет 25 октября в Алматы.

«Как чемпион проекта собираюсь бросить вызов своему другу Куату Хамитову», – написал в социальных сетях Арман.

Хамитов сразу же ответил: «Арман, мы столько лет дружим, но ты сам все начал, поэтому я принимаю твой вызов. Готовься, жалеть тебя не буду»

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