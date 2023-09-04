Тренер Головкина о будущем боксера: «Я не разговаривал с Геннадием в последнее время, поэтому мне ничего не известно»

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс признался, что пока не знает ничего о дальнейших карьерных планах своего подопечного.

— Я не разговаривал с Геннадием в последнее время, поэтому мне ничего не известно. Но я уверен, что как только что-либо прояснится, GGG Promotions сделают заявление о его будущем, — ответил Джонатон.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу