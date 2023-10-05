Канело: «Головкин пытался избежать нокаута в третьем бою со мной»

Сауль Альварес считает, что казахстанец Геннадий Головкин опасался его в их третьем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года.

«Да, я хотел его нокаутировать. Я пытался сделать это, но если вы изучите бой, то увидите, что он пытался избежать нокаута. Он так и не начал бить правой рукой. Он не выбрасывал силовые удары, потому переживал из-за моих контратак. Соответственно, он был больше сосредоточен на том, чтобы не проиграть досрочно, что осложняло задачу.

Помимо этого, мне мешали проблемы с левой рукой. Во время подготовки я не мог нормально работать. Я должен был набрать лучшую форму, но моя рука не позволила это сделать», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу One on One | Boxing.

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