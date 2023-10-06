Василевский: «Корешков выше Резникова уровнем»

Теги MMA Вячеслав Василевский Андрей Корешков ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ММА Вячеслав Василевский оценил шансы на победу Андрея Корешкова в поединке с Артемом Резниковым.

«Несмотря на все колкости, которые Андрей периодически говорит в мой адрес, я вижу фаворитом именно его. Корешков сильный как боец. Конечно, он выше уровнем Резникова. Борьба у Артема получше, но они не бороться будут. Как боец ММА Корешков интереснее», – сказал Василевский.

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