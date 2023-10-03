Резников начал тренироваться вместе с Исмаиловым в Дагестане

Рамазан Исмаилов, тренер и брат Магомеда Исмаилова, опубликовал пост в социальных сетях, сообщив о том, что казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников начал тренироваться под его руководством.

Резников последний поединок провел против Эдуарда Вартаняна в июне этого года на турнире ACA 159. В этом противостоянии Артем потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 24 победы и семь поражений.

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