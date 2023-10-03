Шлеменко: «Резников – балабол, который говорит и пишет о том, чего не знает»

Теги MMA Александр Шлеменко ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Александр Шлеменко отреагировал на комментарии бойца ACA Артема Резникова.

Ранее Резников опубликовал видео, в котором Шлеменко с сыном забрасывают чужой дом тяжелыми предметами.

«Вот оно воспитание, уважать старших», – прокомментировал видео бое из Казахстана.

«Мне тут нечего комментировать. Это длительный конфликт, который тянется давно. И видео это старое. Что тут комментировать. У меня один комментарий: Резников – балабол. Человек говорит, пишет то, что не знает, где он не был. А по поводу забора… Люди в комментариях под этим видео в пабликах за меня скинули ссылки на эту историю от омских СМИ», – сказал Шлеменко.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий