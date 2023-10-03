Шлеменко: «Резников – балабол, который говорит и пишет о том, чего не знает»

Александр Шлеменко отреагировал на комментарии бойца ACA Артема Резникова.

Ранее Резников опубликовал видео, в котором Шлеменко с сыном забрасывают чужой дом тяжелыми предметами.

«Вот оно воспитание, уважать старших», – прокомментировал видео бое из Казахстана.

«Мне тут нечего комментировать. Это длительный конфликт, который тянется давно. И видео это старое. Что тут комментировать. У меня один комментарий: Резников – балабол. Человек говорит, пишет то, что не знает, где он не был. А по поводу забора… Люди в комментариях под этим видео в пабликах за меня скинули ссылки на эту историю от омских СМИ», – сказал Шлеменко.

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