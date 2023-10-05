Артем Резников о возможном бое с экс-чемпионом Bellator: «Я готов, проблем нет»

Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался о возможном бое против экс-чемпиона Bellator Андреем Корешковым:

«Я готов в 77 кг, проблем нет. Если Bellator распадется, то появление Корешкова в АСА – возможная история»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»