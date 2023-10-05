Асланбек Бадаев о потенциальном бое Резников – Корешков: «Это было бы интересно»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев предложил интересный бой для Артема Резникова против экс-чемпиона Bellator Андрея Корешкова, который является воспитанником Александра Шлеменко:

«Bellator может распасться, его выкупает PFL и много, кто из бойцов будет свободен. Мы готовы подписать бойцов, которых мы бы хотели видеть у себя. И почему бы нам не сделать бой Корешков- Резников? В 77 кг, никому не нужно гонять. Это было бы интересно, тем более есть предыстория, они вместе тренировались. Думаю, что Артему есть что рассказать, да и Андрей за словом в карман не полезет, он естественно за Шлеменко стоит, за своего наставника. Думаю, что это было бы интересно, но посмотрим, какие планы у Корешкова и как пройдет бой Резников- Багов»

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