Карина Ибрагимова – серебряный призер Азиады

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова выступила в финале на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай).

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов она сразилась с представительницей Тайваня Тин Ю Линь и проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Карина Ибрагимова закончила выступление на континентальном первенстве с серебряной медалью.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»