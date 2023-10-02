Мария Агапова: «Планирую выступить в конце ноября или в декабре»

Первая девушка-боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала о сроках возвращения в октагон.

«Я продолжаю готовиться к бою. Планирую выступить в конце ноября или в декабре. Благодаря вашей поддержке я буду в разы сильнее, так как мне больше не нужно работать. Буду драться как в старые времена», — написала Агапова в социальных сетях.

Напомним, ранее у Агаповой из-за проблем с визой сорвался бой против американки Монтаны де ла Росы (12-8-1), который должен был пройти 7 октября в Лас-Вегасе.

Свой последний поединок в американской организации уроженка Павлодара провела 17 сентября прошлого года, в котором приемом во втором раунде уступила канадке Джиллиан Робертсон (12-8). После этого казахстанка перенесла операцию на колено и долгую реабилитацию.

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