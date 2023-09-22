Менеджер Агаповой о следующем бое: «Вопрос решается»

Менеджер выступающей в UFC казахстанки Марии Агаповой Александр Ромашов рассказал о причинах отмены ее боя в октябре.

«Речь идет о рабочей визе. На дату боя ее срок истекает. Вопрос со статусом решается. Возвращаться в Казахстан для получения новой визы Марии не будет нужно», — сказал Ромашов.

Агапова (10-4) должна была провести поединок 7 октября против американки Монтаны Де Ла Росы (12-8-1) турнире на UFC Vegas 80, но бой отменили из-за проблем казахстанки с визой.

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