Менеджер Агаповой о следующем бое: «Вопрос решается»
Менеджер выступающей в UFC казахстанки Марии Агаповой Александр Ромашов рассказал о причинах отмены ее боя в октябре.
«Речь идет о рабочей визе. На дату боя ее срок истекает. Вопрос со статусом решается. Возвращаться в Казахстан для получения новой визы Марии не будет нужно», — сказал Ромашов.
Агапова (10-4) должна была провести поединок 7 октября против американки Монтаны Де Ла Росы (12-8-1) турнире на UFC Vegas 80, но бой отменили из-за проблем казахстанки с визой.
«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова
Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде
Комментарии