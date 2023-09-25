Мария Агапова о проблемах с визой: «В данный момент я не имею статуса, чтобы выступать»

На прошлой неделе стало известно, что казахстанка Мария Агапова не сумеет провести долгожданный бой в UFC 7 октября, в котором она должна была выйти на замену против американки Монтаны де ла Росы.

«У меня истекла рабочая виза. И в данный момент я не имею соответствующего статуса, чтобы выступать. Мы работаем над этим. На следующей неделе должны все восстановить»

Отметим, что свой последний поединок в американской организации Агапова провела 17 сентября 2022 года, в котором приемом во втором раунде уступила канадке Джиллиан Робертсон. После этого казахстанка более не выходила в клетку по причине тяжелой травмы колена. В UFC Агапова провела пять боев, в трех из которых потерпела поражения.

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