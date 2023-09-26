Мария Агапова назвала дату следующего боя

Первая казахстанская представительница UFC Мария Агапова (10-4) рассказала о своих планах на следующий выход в клетку под эгидой сильнейшего мирового промоушена смешанных единоборств:

«Надеюсь выступить в ноябре или декабре»

Напомним, что ранее у Агаповой из-за непредвиденных проблем сорвался бой против американки Монтаны де ла Росы (12-8-1), который должен был пройти 7 октября в Лас-Вегасе.

Свой последний поединок в американской организации уроженка Павлодара провела 17 сентября прошлого года, в котором приемом во втором раунде уступила канадке Джиллиан Робертсон (12-8). После этого казахстанка перенесла операцию на колено и долгую реабилитацию.

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