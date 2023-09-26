Мария Агапова о реванше с Мороз: «Смешно наблюдать за ней»

Казахстанка Мария Агапова высказалась о желании провести реванш с украинкой Мариной Мороз:

«Непременно. Смешно наблюдать за ней. Она называет меня «не бойцом», а сама проигрывает два боя к ряду. Я думаю, мне нужно будет выиграть один поединок, и нам дадут реванш. Даже сильно добиваться этого будет не нужно»

Первый бой закончился досрочной победой Марины.

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