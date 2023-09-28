Куат Хамитов об отмене боя с Шлеменко: «Хотел драться хоть бесплатно»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов высказался об отмене поединка против россиянина Александра Шлеменко:

«Не знаю, что происходит, но его здесь нету. Я приехал в Москву, чтобы драться со Шлеменко. Получил ли я аванс от организаторов боя? Хотел драться со Шлемом хоть бесплатно. Я здесь, но его тут нет»

Хамитов заявлял, что получит за поединок против бывшего чемпиона Bellator Шлеменко самый большой в истории профессионального ММА Казахстана гонорар.

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