Куат Хамитов об отмене боя с Шлеменко: «Хотел драться хоть бесплатно»
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов высказался об отмене поединка против россиянина Александра Шлеменко:
«Не знаю, что происходит, но его здесь нету. Я приехал в Москву, чтобы драться со Шлеменко. Получил ли я аванс от организаторов боя? Хотел драться со Шлемом хоть бесплатно. Я здесь, но его тут нет»
Хамитов заявлял, что получит за поединок против бывшего чемпиона Bellator Шлеменко самый большой в истории профессионального ММА Казахстана гонорар.
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