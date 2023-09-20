Хамитов о гонораре чемпиона мира по борьбе из Казахстана: «На его месте попросил бы министра засунуть эти 15 штук в задницу»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал сумму гонорара первого чемпиона мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабека Айтмухана.

«Вот после этого, почему мы народ должны платить налоги!? Чтобы бездарно обращались нашими деньгами или чтобы они уходили на футбол или на легионеров!? Когда надо выкинуть деньги на ветер они у нас есть, но когда нужно дать за заслуженную историческую победу, у нас их нет!

И кто после этого захочет вообще заниматься нормальным спортом, откуда мотивация детей и родителей отдавать своих на спорт! Откуда у нас вообще появятся здоровая нация! Вместо этого парня, я бы вообще швырнул эти 15 штук в лицо министру и попросил бы их засунуть в задницу!», – написал Хамитов в инстаграм.

Ранее в Министерстве спорта заявили, что гонорар бойца за победу на ЧМ в Белграде составит 15 тысяч долларов.

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