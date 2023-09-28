Шлеменко: «Когда мне не выплатили аванс, я понял, что боя с Хамитовым не будет»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Александр Шлеменко рассказал об отмене своего поединка против Куата Хамитова, который должен был пройти 29 сентября в рамках турнира Top Fight в Москве.

«Если честно, я сразу сказал, что процентов 70, что этот бой будет. Почему 70? Потому что примерно я понимал, что у них может получиться. Я организаторам сказал, что если мне будет выплачен аванс, – это должно было произойти неделю назад, – тогда этот бой состоится уже на процентов 90.

Но так как аванс не был выплачен, поэтому я понял, что боя не будет. Я не скажу, что я прямо сильно готовился. Этот бой возник из ничего, то есть очень быстро. Когда я обсуждал этот бой, я отдыхал с детьми на Алтае», – сказал Шлеменко в интервью Sport24.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий