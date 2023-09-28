Шлеменко: «Когда мне не выплатили аванс, я понял, что боя с Хамитовым не будет»

Александр Шлеменко рассказал об отмене своего поединка против Куата Хамитова, который должен был пройти 29 сентября в рамках турнира Top Fight в Москве.

«Если честно, я сразу сказал, что процентов 70, что этот бой будет. Почему 70? Потому что примерно я понимал, что у них может получиться. Я организаторам сказал, что если мне будет выплачен аванс, – это должно было произойти неделю назад, – тогда этот бой состоится уже на процентов 90.

Но так как аванс не был выплачен, поэтому я понял, что боя не будет. Я не скажу, что я прямо сильно готовился. Этот бой возник из ничего, то есть очень быстро. Когда я обсуждал этот бой, я отдыхал с детьми на Алтае», – сказал Шлеменко в интервью Sport24.

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