Гаджиев: «Top Fight» сбил Хамитова с толку, пообещав 20 миллионов рублей за бой со Шлеменко»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал отмену турнира промоушена Top Fight, где планировалось провести бой между Куатом Хамитовым и Александром Шлеменко.

«Я уже говорил ребятам, которые занимаются Top Fight: «Парни, вы как в той притче о мальчике, который каждый раз приглашал людей помочь разобраться с волками, нападающими на стадо овец. Крайний раз, когда волки реально напали, люди уже не пришли». Здесь то же самое. Завтра на Top Fight начнут продавать билеты и их никто не купит. Три-четыре отмены.

Куата Хамитова с толку сбили. Я предложил Куату бой в Казахстане с Лехой Махно, он сказал: «Брат, смотри, какая ситуация, сейчас Top Fight предложил мне 20 миллионов рублей за бой со Шлеменко, а ты предлагаешь мне бой с Махно. Деньги принципиально другие». Я сказал: «Все, стоп. Жди бой в Top Fight, которого не будет, а потом вернемся к разговору по бою с Махно».

Вот сбивают с толку бойцов. Вот это плохо. Я звоню ему и предлагаю что-то, а он на Top Fight собрался. Так было и с Давидом Бархударяном, Костей Глуховым, сейчас с Куатом получилось.. Парни из Top Fight, делайте выводы. Проведите уже нормально один турнир, и потом сбивайте бойцов, в кавычках, с толку», – сказал Гаджиев.

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