Каратист Нурканат Ажиканов завоевал золото Азиады

Каратист из Казахстана Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиатских игр в Китае. В финале спортсмен победил Хасана Масарвеха из Иордании (8:0).

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