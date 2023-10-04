Этнический казах из Китая Тохтарбек Танатхан вышел в финал Азиады

Этнический казах из Китая Тохтарбек Танатхан провел полуфинальный бой в весовой категории до 80 килограммов на Азиаде в Ханчжоу.

Он сразился с чемпионом мира среди юношей 2022 года, представителем Узбекистана Турабеком Хабибуллаевым и одержал победу со счетом 4:1, в третьем раунде отправив Турабека в нокдаун. Таким образом, Танатхан пробился в финал, где поборется за золото, а Хабибуллаев стал бронзовым призером Игр.

На стадии 1/8 финала турнира Азиады он победил казахстанского боксера Нурбека Оралбая.

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