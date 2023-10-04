Карина Ибрагимова вышла в финал Азиады

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова в полуфинале Азиады раздельным решением победила представительницу Таджикистана Мижгон Самадову.

В финале Ибрагимова проведет бой со спортсменкой из Китайского Тайбея Лин Юйтин. Финал завтра 5 октября.

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