Борец Мейиржан Шермаханбет завоевал серебро Азиады

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейиржан Шермаханбет, выступающий в категории 67 кг, завоевал серебряную медаль на Азиатских играх-2023 в Китае.

В финале Шермаханбет прроиграл японцу Эндо Кацуаки (3-4).

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