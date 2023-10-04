Вице-президент ACA Бадаев: «Резников хочет драться, а Шлеменко дал понять, что ему это не интересно»

Теги MMA Александр Шлеменко ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился своим мнением насчет возможной организации поединка между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Артемом Резниковым.

«Все зависит от того, хотят ли сами бойцы драться. В данном случае Резников хочет провести бой, а Саша не сказал ни да, ни нет, но дал понять, что ему это не интересно. Поэтому мы не пытались ни на кого выходить. ACA на связи с менеджером Алексеем Жирнаковым [менеджер Шлеменко], мы – друзья, я думаю, мы всегда договоримся, если это будет актуально, если это будет интересно бойцам и лиге. Пока это просто разговоры», – сказал Бадаев Sport24.

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