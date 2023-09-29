Артем Резников об отмене боя Шлеменко – Хамитов: «Никто не верил в этот поединок, кроме Куата»

Боец АСА из Казахстана Артём Резников высказался об отмене поединка россиянин Александра Шлеменко и казахстанца Куатом Хамитовым:

«Это ожидаемо было, потому что вот эта Top Fight — она уже четыре боя отменила. И никто не верил в этот поединок, кроме Куата. Даже сам Шлеменко, вроде как, не верил в него»

Шлеменко и Хамитов должны были провести бой на турнире Top Fight в Москве 29 сентября.

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