Чемпион AMC Fight Nights о бое Шлеменко – Резников: «Тема будет делать с Шлеменко, что захочет»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев заявил, что не видит шансов у россиянина Александра Шлеменко в потенциальном поединке с казахстанцем Артемом Резниковым:

«Шлеменко‑Резников — неинтересный бой, потому что Тема будет откровенно бороться. Поединок не получится. Увидим залеживание или удушающие от Артема. Не более того. И все, кто с Резниковым тренировались, говорят, что в зале он всех просто разрывает. Резников очень круто себя чувствует, отлично борется, когда не гоняет вес. Большая проблема — согнать вес для него. В 70 кг ему очень тяжело показать хорошие кондиции. Для него драться с Шлеменко в 84 кг будет только плюсом. Считаю большим минусом для Саши, если он в эту историю ввяжется. В 84 кг мы увидим другого Артема. Я бы не стал делать этот бой, потому что это вышел борцовский матч, в котором Тема будет делать с Шлеменко, что захочет»

Ранее Шлеменко и Резников в публичном пространстве нелицеприятно высказывались в адрес друг друга.

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