Вице-президент АСА: «Не скажу, что мы всерьез планируем провести бой Шлеменко – Резников»

Лига АСА пока всерьез не рассматривает возможность проведения боя между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Артемом Резниковым, но в будущем готова вернуться к этой идее, сообщил вице‑президент промоушена Асланбек Бадаев.



— Сами бойцы создали эту историю, есть хайп. Я не скажу, что мы всерьез задумались и планируем этот бой провести, но при этом мы не можем исключать, что этот поединок состоится. Это громкий бой, и при умеренных финансовых аппетитах, думаю, это была бы крутая история. Но опять же…

Сейчас Резникову предстоит бой с Али Баговым. Насколько к тому времени эта история будет актуальна и как сам Артем выступит. Если Артем потерпит второе поражение подряд, это тоже снизит его акции. И захочет ли тогда Шлеменко с ним драться, вообще хочет ли он этого боя. Есть много контраргументов, но если оба бойца готовы, то мы можем рассмотреть проведение данного боя и начать переговоры после поединка Резникова и Багова, — сказал Бадаев.

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