Экс-чемпион IBF Сергей Липинец: «Я скоро буду драться»

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Представляющий Казахстан экс-чемпион мира среди профессионалов по версии IBF Сергей Липинец рассказал о сроках следующего поединка.

«По-моему, Матиас с Эргашевым должны были драться 4 ноября, я же должен был провести поединок в их андеркарте. Но, как я понимаю, в эту дату их бой не состоится, вечер бокса перенесут. На какие даты, пока я не знаю.

Вчера разговаривал с моими промоутерами, менеджерами, и они заверили меня, что я буду драться в скором времени. И скоро объявят дату боя. Поэтому пока жду», — сказал боксер.

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