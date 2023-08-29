Экс-чемпион IBF Сергей Липинец: «Я казах из рода уак»

Теги IBF бокс Сергей Липинец Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) рассказал о своем происхождении. 

– Я казах из рода уак, средний жуз! Об этом я сам узнал от дедушки совсем недавно. Сразу прочитал в интернете имеющуюся информацию, так что теперь знаю. И, конечно, же горд, что я из немногочисленного, но воинственного рода.

Как-то встретились с Жанибеком Алимханулы в одном из залов Лос-Анджелеса. Он мне сказал, что тоже является уаком. Значит мы – племенные братья. Оба штурмуем мировые высоты профессионального бокса, – сказал Липинец. 

Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, а в ноябре 2017-го завоевал вакантный титул IBF, перебоксировав японца Акихиро Кондо.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий