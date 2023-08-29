Экс-чемпион IBF Сергей Липинец: «Я казах из рода уак»

Экс-чемпион по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) рассказал о своем происхождении.

– Я казах из рода уак, средний жуз! Об этом я сам узнал от дедушки совсем недавно. Сразу прочитал в интернете имеющуюся информацию, так что теперь знаю. И, конечно, же горд, что я из немногочисленного, но воинственного рода.

Как-то встретились с Жанибеком Алимханулы в одном из залов Лос-Анджелеса. Он мне сказал, что тоже является уаком. Значит мы – племенные братья. Оба штурмуем мировые высоты профессионального бокса, – сказал Липинец.

Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, а в ноябре 2017-го завоевал вакантный титул IBF, перебоксировав японца Акихиро Кондо.

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