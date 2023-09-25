Николай Веретенников: «Приблизительная дата на финальный бой в UFL – 16 декабря»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал дату поединка в финале Гран-при UFL.

«Есть приблизительная дата на финальный бой — 16 декабря. Начал потихоньку готовиться, в форму входить», — рассказал Веретенников.

В финале боец казахстанец встретится с бойцом АСВ и Bellator Эшли Риcом (9-2) по прозвищу «Зверь».

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