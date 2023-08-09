Веретенников о весогонке перед бое в UFL: «После Рамадан много не набрал»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о подготовке к бою в Гран-при UFL:

«Подготовка к бою идёт по плану. Сейчас последние дни её, и заключительные килограммы сбрасываются. В этот раз их не так много нужно сгонять — после месяца Рамадан много веса не набрал».

12 августа в Аризоне (США) Веретенников проведет бой с американцем Луисом Инигесом (7-2) в полуфинале Гран-при американской лиги UFL.

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