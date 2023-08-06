Казахстанец Веретенников о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу почувствовал соперника и смог завершить бой досрочно»

Проживающий в США казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников высказался о дебюте в UFC своего соотечественника Асу Алмабаева:

«Молодец Асу — хорошая уверенная победа. Надеемся, что будет продолжать в том же духе. Честно сказать, досрочной победы не ожидал, так как, по моему мнению, просто не было смысла рисковать. Скорее всего, задача была — выиграть бой. Не важно, как. Но Асу прочувствовал соперника во втором раунде и смог завершить досрочно. С чем его и поздравляю! Очень рад за наших ребят!».

Асу Алмабаев победил ямайца Оде Осборна болевым приёмом во втором раунде в бою предварительного карда турнира UFC on ESPN 50. Для казахстанца этот поединок стал дебютным в UFC.

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