Веретенников вышел в финал гран-при UFL
Казахстанец Николай Веретенников в полуфинале гран-при легкого веса встретился с американцем Луисом Инигесом.
Бой завершился во втором раунде победой техническим нокаутом Николая.
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