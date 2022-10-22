Казахстанец Веретенников обратился к Дариушу: «Ты лучший»
Казахстанский боец ММА, чемпион американской лиги FURY FC Николай Веретенников в своих социальных сетях обратился к Бенеилу Дариушу:
«Поздравляю брат! Ты лучший»
В США они тренируются в одном зале, Дариуш сегодня выиграл решением судей у Матеуша Гамрота.
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