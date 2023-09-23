Дана Уайт о бое Рахмонов – Томпсон: «Это будет один из лучших турниров года»

Дана Уайт официально объявил бой Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон:

«Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холландом, а Рахмонов имеет 17-0 и 100% финишей. Мы продолжаем работать над кардом. Это будет один из лучших турниров этого года! Увидимся на боях!»

Бой намечен на 16 декабря

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника