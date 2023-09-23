Дана Уайт о бое Рахмонов – Томпсон: «Это будет один из лучших турниров года»
Дана Уайт официально объявил бой Шавкат Рахмонов – Стивен Томпсон:
«Вандербой возвращается после победы техническим нокаутом над Кевином Холландом, а Рахмонов имеет 17-0 и 100% финишей. Мы продолжаем работать над кардом. Это будет один из лучших турниров этого года! Увидимся на боях!»
Бой намечен на 16 декабря
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