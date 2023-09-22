Боец UFC Тим Минс про Шавката Рахмонова: «Я впечатлен его силой волей, как он пашет»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец полусреднего веса UFC Тим Минс высказался про Шавката Рахмонова:

«Большой пацан, несколько лет назад я гонял рядом с ним вес в сауне, я тогда дрался против Майка Перри, по-моему. И я думал, что он на две весовых выше меня, что он полутяжеловес. А потом я увидел, что на взвешивании он показывает наш вес (смеется) и такой: «Воу». Я 6.2 футов ростом(188 см), мне показалось, он еще на пару дюймов выше меня. Он реально выглядит на две весовых выше, крупный парень. Я очень впечатлен его силой волей, как он пашет, его техникой. За ним всем нужно следить»

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